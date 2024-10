Ισμαήλ Καανί: Επανεμφανίστηκε ο διοικητής της Δύναμης Κουντς μετά από τις φήμες για κατασκοπεία

Την επανεμφάνισή του έκανε ο διοικητής της ειδικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, της Δύναμης Κουντς, Ισμαήλ Καανί, μετά από πολύ καιρό και ενώ είχαν φουντώσει οι φήμες για την τύχη του.

Σε πλάνα που μετέδωσε σήμερα Τρίτη (15.10.24) η κρατική τηλεόραση του Ιράν, εμφανίζεται που φέρεται να είναι ο Ισμαήλ Καανί, σε τελετή για τον Αμπάς Νιλοφοροσάν, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκε στο Λίβανο.

Φήμες σχετικά με την τύχη του Καανί είχαν διαδοθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς ο ίδιος δεν εμφανιζόταν δημόσια.

Υπήρχαν αναφορές ότι ο Καανί σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο με στόχο τον κορυφαίο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν, ενώ άλλοι ότι υπέστη καρδιακή προσβολή ή ότι είχε συλληφθεί από το ιρανικό καθεστώς με την κατηγορία ότι έδωσε στους Ισραηλινούς πληροφορίες που τους βοήθησαν να εξουδετερώσουν τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε το περασμένο καλοκαίρι στην Τεχεράνη και τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon. This is amid recent rumors and ostensible reporting that he'd been either killed, arrested, or had a heart attack.

⚡🚨Breaking: In Iran, photos of Ismail Kaani who came back from the dead



At the funeral of his friend Nilforshan who was killed in Lebanon by Israel's bombing of the bunker of Nasrallah's successor and their parts were not found.



Kaani was shirtless and his tears looked real.