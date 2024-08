Ισμαήλ Χανίγια: Η σημαία της Τουρκίας κυμάτιζε μεσίστια στην πρεσβεία στο Τελ Αβίβ και το ισραηλινό ΥΠΕΞ κάλεσε τον πρέσβη για επίπληξη

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον αναπληρωτή Τούρκο πρέσβη για να του επιδώσει επίπληξη, επειδή η τουρκική σημαία στην πρεσβεία της Τουρκίας στο Ισραήλ κυμάτιζε μεσίστια ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί εκδηλώσεις πένθους για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωσή του.

Ο Χανίγια δολοφονήθηκε την Τετάρτη στην Τεχεράνη μερικές ώρες αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του Ιρανού νέου προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του, αλλά το Ιράν και σύμμαχοι του, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία αυτή και έχουν ορκιστεί εκδίκηση.

