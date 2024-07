Ισμαήλ Χανίγια: Βίντεο με τις τελευταίες του στιγμές λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του στο Ιράν

Τα τελευταία βίντεο του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, λίγες μόλις ώρες πριν τη δολοφονία του στο Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την Τετάρτη, 31.07.2024, είχε επισκεφτεί θεματικό πάρκο στην Τεχεράνη.

Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».

Η δολοφονία του έχει προκαλέσει ανησυχία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στη Γάζα, στις οποίες ήταν πρόσωπο – κλειδί, με τον μουσουλμανικό κόσμο να «βράζει» και τους φόβους ανάφλεξης να είναι πιο ορατοί από ποτέ.

Ο θάνατός του ήρθε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

BREAKING: Scenes showing the last meeting with the head of the Hamas political bureau, the martyr Ismail Haniyeh, hours before his assassination in the Iranian capital, Tehran. pic.twitter.com/kwbxhAIQpu — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 31, 2024

Ο Χανίγια, βρισκόταν στην Τεχεράνη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και για συνομιλίες με Ιρανούς ηγέτες, καθώς το Ιράν υπήρξε βασικός υποστηρικτής της Χαμάς.

Ιρανική πηγή ισχυρίζεται ότι ο πύραυλος που έπληξε το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το βράδυ της Τρίτης (30.7.2024) στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, εκτοξεύτηκε από ισραηλινό αεροσκάφος.

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή».

Στέλεχος της Χαμάς έκανε λόγο για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, που πρόσκειται στο κίνημα.

Την Παρασκευή στο Κατάρ η κηδεία του

Ο Χανίγια θα ταφεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την Παρασκευή, μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία που θα έχει προηγηθεί μία ημέρα νωρίτερα στην Τεχεράνη, η οποία κήρυξε τριήμερο δημόσιο πένθος.

Ειδικότερα, η νεκρώσιμη τελετή θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στην Τεχεράνη και η σορός του θα μεταφερθεί στη συνέχεια στη Ντόχα, όπου θα ταφεί την Παρασκευή παρουσία εκπροσώπων παλαιστινιακών κινημάτων όπως και αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, διευκρίνισε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα κατά του Χανίγια έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (31.07.2024), σε στέγη για βετεράνους πολέμου, στα βόρεια της Τεχεράνης, στην οποία διέμενε ο Χανίγια κατά την παραμονή του για την ορκωμοσία του Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Νωρίς σήμερα το πρωί χτυπήθηκε η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα το θάνατο του ίδιου και ενός από τους σωματοφύλακές του. Τα αίτια διερευνώνται και θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, ο Χανίγια σκοτώθηκε μαζί με τον σωματοφύλακά του σε ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του.

Ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε ότι το Ιράν θεωρεί καθήκον του να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Χανίγια, επειδή δολοφονήθηκε σε ιρανικό έδαφος.

Ismail Haniyeh’s last moment with the new Iranian president. pic.twitter.com/XXthQaE2hy — Good Man (@Alnews124000) July 31, 2024

«Σκοτώσατε τον αγαπητό μας φιλοξενούμενο στο σπίτι μας και τώρα ανοίξατε το δρόμο για τη σκληρή τιμωρία σας», είπε αναφερόμενος στο Ισραήλ. «Θεωρούμε καθήκον μας να εκδικηθούμε για το αίμα του αγαπητού μας καλεσμένου».

Την κόκκινη σημαία της εκδίκησης ύψωσε το Ιράν

Μετά την δολοφονία του Χανίγια έχει σημάνει συναγερμός στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς στο τέμενος Τζαμκάραν, στην ιερή πόλη του Ιράν Κομ υψώθηκε η κόκκινη σημαία, που σημαίνει «εκδίκηση».

The red flag of revenge being raised over the Jamkaran Mosque in Qom, Iran pic.twitter.com/Qvu7bJ75ub — OSINTNic (@OSINTNic) July 31, 2024

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες φορές που υψώθηκε η κόκκινη σημαία ήταν στις 3 Ιανουαρίου 2020, μετά το θάνατο του ηγετικού στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί και στις 5 Ιανουαρίου 2024, μετά τις εκρήξεις στην πόλη Κερμάν.

⚡️BREAKING



Iran raised the red flag of Revenge on the dome of the Jamkaran mosque in the city of Qom pic.twitter.com/wbw6STKNcU — Iran Observer (@IranObserver0) July 31, 2024

Το Ιράν φέρει βαρέως το γεγονός ότι ο Χανίγια δολοφονήθηκε στο έδαφός του, σε μια άκρως μυστική επιχείρηση, που η Τεχεράνη αποδίδει στο Ισραήλ.

Τι σημαίνει η δολοφονία του Χανίγια για τον πόλεμο στη Γάζα

Αντικρουόμενες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών για το πού θα οδηγήσει η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το εάν το Ισραήλ θα αναλάβει και επισήμως την ευθύνη για την εξουδετέρωση του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, αλλά και πώς θα θελήσει να απαντήσει η Τεχεράνη μιας και η δολοφονία σημειώθηκε στο έδαφος της και μάλιστα με τον Χανίγια να πραγματοποιεί επίσκεψη κατόπιν επίσημης πρόσκλησης.

Ο Ισμαήλ Χανίγια ηγούνταν των πολιτικών επιχειρήσεων της Χαμάς ζώντας ως εξόριστος στο Κατάρ, ενώ θεωρείται το πλέον κομβικό πρόσωπο από παλαιστινιακής πλευράς για την προώθηση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, αλλά και την ανταλλαγή ομήρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η απουσία του από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά και ο αιφνίδιος θάνατός του μηδενίζουν το κοντέρ σε επίπεδο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, όπως προεξοφλούν αναλυτές.