Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ηθοποιός του Riverdale, Ράιαν Γκράνθαμ, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της μητέρας του τον περασμένο Μάρτιο. Ο ηθοποιός μάλιστα, σχεδίαζε να σκοτώσει και τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό.

Ο ηθοποιός του Riverdale που καταδικάστηκε σε ισόβια, δεν θα μπορεί να ασκήσει έφεση για αποφυλάκιση με όρους για 14 χρόνια αφού ομολόγησε την ενοχή του για δολοφονία δεύτερου βαθμού για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 64χρονης μητέρας του, Μπάρμπαρα Γουέιτ, ενώ έπαιζε πιάνο τον Μάρτιο του 2020.

Στη συνέχεια πήγε με το αυτοκίνητο στην κατοικία του Τζάστιν Τριντό με τρία όπλα, πυρομαχικά και 12 βόμβες μολότοφ στο αυτοκίνητό του, προτού αποφασίσει να παραδοθεί στις αρχές.

Former ‘Riverdale’ actor Ryan Grantham has been sentenced to life in prison without the possibility of parole for 14 years for the 2020 killing of his mother. pic.twitter.com/FFTHtcUsAK