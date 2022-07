Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ γεμάτο Βρετανούς τουρίστες στην Ισπανία με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερα άτομα να τραυματιστούν σοβαρά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως μία γυναίκα έχει πεθάνει.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας, ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε κλαμπ της Μαρμπέγια στην Ανδαλουσία. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην κατάμεστη πίστα του Opium Beach Club Marbella τα ξημερώματα της Δευτέρας ύστερα από καυγά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας στη συνέχεια μαχαιρώθηκε και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Το Euro Weekly αναφέρει πως μια γυναίκα έχει πεθάνει, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από τα ισπανικά μέσα.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

We just had a shooting with marbella opium, I am totally in shock 😭 #opiummarbella #BLACKCOFFEE pic.twitter.com/8Ox3WO9K7U