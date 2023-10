Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φονική φωτιά που ξέσπασε σε τρία κλαμπ στη Μουρθία της Ισπανίας, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έχουν εντοπίσει τους 13 νεκρούς αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εντοπιστούν οι σοροί των άλλων δύο αγνοουμένων.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Μουρθία και γρήγορα επεκτάθηκε σε άλλα δύο παρακείμενα κλαμπ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας, τα θύματα παγιδεύτηκαν μέσα στα κλαμπ χωρίς να καταφέρουν να βρουν σημείο διαφυγής.

«Μόνο δύο άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», αλλά «είναι σχεδόν απίθανο να βρεθούν άλλα πτώματα», δήλωσε ο Χοσέ Μπαγιέστα, δήμαρχος της πόλης της της νοτιοανατολικής Ισπανίας μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται μέχρι χθες το βράδυ, αλλά από αυτούς οι τρεις εντοπίστηκαν σήμερα σώοι και αβλαβείς.

Ένα από τα θύματα που παγιδεύτηκε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, πρόλαβε να στείλει ηχητικό μήνυμα στη μητέρα της, αποχαιρετώντας την: «Μαμά σε αγαπώ, θα πεθάνουμε».

Ο Ντιέγκο Σεράλ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα σήμερα ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι «πολύ επιφυλακτικές» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «δυστυχώς να βρεθούν και άλλοι νεκροί» στο νυχτερινό κέντρο.

At least 13 people were killed Sunday after a fire broke out in a nightclub complex in Murcia, Spain, and caused a part of the building to cave in.



| Theresa Kufuor|Deeper|Ivory Coast|illuminati|Olele pic.twitter.com/NAez6BcwJw