Οι αρχές στην Ισπανία ενημέρωσαν τους λαθρεπιβάτες από τη Νιγηρία, που επιβίωσαν 11 ημέρες στο πηδάλιο τάνκερ, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό προκύπτει από δήλωση εκπροσώπου της αστυνομίας στο Reuters.

Οι τρεις Νιγηριανοί μετανάστες άντεξαν ένα 11ήμερο ταξίδι από την αφρικανική χώρα μέχρι την Ισπανία, στριμωγμένοι πάνω στο πηδάλιο ενός τάνκερ. Πλέον, όμως, φαίνεται ότι θα πρέπει να γυρίσουν πίσω, με βάση τη νομοθεσία για λαθρεπιβάτες, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της αστυνομίας, την Τρίτη (29.11.2022).

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε τη Δευτέρα (28.11.2022), στο Twitter από την ισπανική ακτοφυλακή, φαίνονται οι τρεις λαθρεπιβάτες να είναι κουλουριασμένοι στο πηδάλιο στο κάτω μέρος του κύτους οριακά πάνω από την ίσαλο γραμμή του πλοίου «Alithini II» (φωτογραφία Reuters).

Το δεξαμενόπλοιο, μήκους 183 μέτρων με σημαία Μάλτας, έφθασε στη Λας Πάλμας στο Γκραν Κανάρια αφού ξεκίνησε από το Λάγκος της Νιγηρίας στις 17 Νοεμβρίου και κινήθηκε παράλληλα με τις ακτές της Δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με την πλατφόρμα Marine Traffic.

Ο πλοίαρχος επιβεβαίωσε στον Ερυθρό Σταυρό ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από την Νιγηρία 11 ημέρες νωρίτερα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στα Κανάρια Νησιά δήλωσε ότι εναπόκειται στη διαχειρίστρια εταιρία να φροντίσει τους λαθρεπιβάτες, να τους παράσχει προσωρινό κατάλυμα και να τους επιστρέψει εκεί από όπου προήλθαν το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, οι μετανάστες ίσως να μπορούν να παραμείνουν στην Ισπανία, εάν ζητήσουν άσυλο, δήλωσε στο Reuters η Ελένα Μαλένο, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης για μετανάστες Walking Borders. «Σε πολλές προηγούμενες περιπτώσεις, οι λαθρεπιβάτες μπόρεσαν να παραμείνουν στην Ισπανία με πολιτικό άσυλο», δήλωσε η Μαλένο.

Το «Alithini II», που ανήκει στην Gardenia Shiptrade SA, τελεί υπό τη διαχείριση της Astra Ship Management, με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis. Η Astra Ship Management δεν απάντησε άμεσα σε κλήσεις προκειμένου να υπάρξει κάποιο σχόλιο.

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι οι μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος της υπηρεσίας περίπου στις 7 μ.μ. τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας) χθες, Δευτέρα (28.11.2022).

Οι λαθρομετανάστες δέχονταν ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση ήπιας αφυδάτωσης και υποθερμίας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των Καναρίων Νήσων και ο Ερυθρός Σταυρός. Ένας από τους μετανάστες ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση και έπρεπε να μεταφερθεί σε διαφορετικό νοσοκομείο του νησιού.

Three migrants rescued in Spain's Canary Islands, after apparently enduring an 11-day journey from Nigeria crouched on the rudder of a fuel tanker, should now be returned home under stowaway laws, a police spokesman told Reuters on Tuesday. https://t.co/l8yQpjzyuG pic.twitter.com/g51XlWKFJt