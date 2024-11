Ισπανία: Δραματικές προειδοποιήσεις για τις πλημμύρες στη Βαρκελώνη – «Μην μετακινείστε, αφήστε τα παιδιά στα σχολεία»

Λίγες ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, η Βαρκελώνη τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων με την κατάσταση να είναι δραματική.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τη Βαρκελώνη, κάνοντας λόγο για «ακραίο κίνδυνο λόγω καταρρακτώδους βροχής» και συνέστησε στους πολίτες να «μη μετακινηθούν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο».

Οι αρχές συστήνουν τη μέγιστη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας, ενώ προτρέπουν τον πληθυσμό να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Οι γονείς ενημερώθηκαν επίσης να μη μετακινηθούν για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, με τις αρχές να λένε ότι τα σχολεία είναι «ασφαλή μέρη» για να τα αφήσουν, σύμφωνα με το Euronews.

Καθώς τα φαινόμενα ξεκίνησαν, στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης να έχει πλημμυρίσει σε διάφορα σημεία ενώ σε άλλα έτρεχε νερό από τις οροφές.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (04.11.2024) υπολογίζεται, ότι ακυρώθηκαν 70 πτήσεις ακόμα 17 κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Ακόμη όμως και αν η πτήση κάποιων πολιτών δεν ακυρώθηκε, ήταν δύσκολο να φτάσει κάποιος στο αεροδρόμιο καθώς πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν. Στο μετρό της Βαρκελώνης, οι συρμοί δεν σταματούσαν σε ορισμένους σταθμούς και τα τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Βαρκελώνης και Ταραγόνα ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους λόγω πλημμύρας σε σήραγγα.

Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται στη Βαλένθια και άλλες περιοχές της ανατολικής Ισπανίας, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έφερε το φαινόμενο της «κρύας σταγόνας» πριν από έξι ημέρες.

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες του Reuters από την πίστα MotoGP στη Βαλένθια όπου ο αγώνας αναβλήθηκε.

Οι πλημμύρες έκαναν άχρηστες πολλές προσβάσεις και άλλες βασικές υποδομές της πίστας «Ricardo Tormo».

Σήμερα, η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας προειδοποίησε για «συνεχείς και καταρρακτώδεις» βροχές σε δύο περιοχές, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια και να μείνουν μακριά από ρυάκια και χαράδρες.

Την ίδια ώρα, στη Βαλένθια συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για νέα καιρικά φαινόμενα.

Ο στρατός έστειλε το Σαββατοκύριακο περίπου 5.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στη διανομή τροφίμων και νερού, να καθαρίσουν τους δρόμους και να προστατεύσουν καταστήματα και περιουσίες από το πλιάτσικο. Αλλοι 2.500 θα τους ακολουθήσουν, δήλωσε η υπουργός Αμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Πολεμικό πλοίο που μετέφερε 104 πεζοναύτες, καθώς και φορτηγά με τρόφιμα και νερό προσέγγιζε το λιμάνι της Βαλένθια, τη στιγμή που σφοδρή καταιγίδα έπληττε ήδη τη Βαρκελώνη, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια.

