Ισπανία: Εικόνες «Αρμαγεδδώνα» από τις πρωτοφανείς πλημμύρες με 95 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές

Αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις βιβλικές πλημμύρες στην Ισπανία με επίκεντρο των καταστροφών τη Βαλένθια. Οι μαρτυρίες είναι σοκαριστικές.

Απίστευτη είναι η καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πρωτοφανείς πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 95.

Την ίδια ώρα οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ να δηλώνει πως «η καταστροφή δεν έχει τελειώσει».

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο την Τετάρτη (30.10.2024) στην ανατολική Ισπανία, σε ορισμένες περιοχές έφθασαν σε ποσότητα ενός έτους μέσα σε μόλις οκτώ ώρες, πλημμύρισαν πόλεις όπως τη Βαλένθια και τη Μάλαγα, με τους κατοίκους «να παγιδεύονται σαν τα ποντίκια» στα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους, όσο η στάθμη του νερού ανέβαινε.

Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.

Καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν δρόμους και περιοχές προκαλώντας θανάτους και υλικές ζημιές.

Πολλά ήταν τα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί και στοιβαχθεί το ένα πάνω στο άλλο.

Τραγική η κατάσταση στην Ισπανία

Οι ισπανικές αρχές συμβούλεψαν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν κρίνεται απαραίτητη και να μείνουν σπίτι.

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, είπε το βράδυ της Τετάρτης (30.10.2024) στην κρατική τηλεόραση TVE ότι 92 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια, η οποία είναι η περιοχή που υπέστη το χειρότερο πλήγμα. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στη γειτονική Καστίγια – Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Πρόκειται για τις φονικότερες πλημμύρες που έχουν πλήξει τη χώρα της Ιβηρικής εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, προκαλώντας χάος σε αρκετές κοινότητες.

Την ίδια στιγμή, κόβουν την ανάσα και μοιάζουν απίστευτες και οι εικόνες από το Μετρό στη Βαλένθια.

«Κοιτάξτε τις σκάλες του σιδηροδρομικού σταθμού, χρειάζεστε ένα υποβρύχιο για να μπείτε», γράφει ανάρτηση της La Repubblica, η οποία συνοδεύεται από τη σχετική εικόνα, από το Μετρό στη Βαλένθια.

Δεκάδες είναι τα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στις πλημμυρισμένες περιοχές. ενώ μερικοί από αυτούς φαίνεται να κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

🚨Seguimos trabajando sin descanso en colaboración con el resto de servicios de emergencia en #Valencia #DANA pic.twitter.com/wzHh6sQJKa — Policía Nacional (@policia) October 30, 2024

Οι αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια απεγκλωβισμού κατοίκων, ενώ γίνεται χρήση ελικοπτέρων.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν τουλάχιστον 72 θανάτους στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο.

«Έρχονται νέες καταιγίδες»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οι καταιγίδες μπορεί να μην έχουν τελειώσει, καθώς οι μετωρολόγοι έχουν προβλέψει νέες βροχοπτώσεις.

Μεταξύ άλλων, τόνισε, ότι «είμαστε ενωμένοι και φτιάχνουμε ξανά τους δρόμους και τις γέφυρες», ενώ προσέθεσε ότι «η Ισπανία είναι μαζί σας».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των πολιτών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής.

«Χθες (σ.σ. 29.10.2024) ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», δήλωσε ο Ricardo Gabaldon, δήμαρχος της Utiel, μίας πόλης στη Βαλένθια, στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE. Είπε ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη του.

🚨#BREAKING: At least 51 people have been killed in Spain after flash floods struck parts of the country, sweeping cars through streets and damaging homes. pic.twitter.com/bkVhRJiEdZ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 30, 2024

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸



• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.



• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.



• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n — Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024

«Παγιδευτήκαμε σαν τα ποντίκια. Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», ανέφερε.

REUTERS/Eva Manez

Έβρεξε όσο 6 – 8 μήνες!

Ο Jon Clarke, συντάκτης στο Olive Press, υποστήριξε, μιλώντας στο Sky News, ότι μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι η Μάλαγα, όπου και αναμένονται περισσότεροι θάνατοι. Παράλληλα, περιέγραψε την καταιγίδα ως «την χειρότερη φυσική καταστροφή τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών».

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε ο δημοσιογράφος, μερικές από τις περιοχές δέχθηκαν μέσα σε 6 με 7 ώρες βροχή μισού χρόνου.