Η λάβα από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα στα Κανάρια Νησιά έφτασε στη θάλασσα. Μετά την ενεργοποίηση και την έκρηξή του, η κατάσταση στο ισπανικό νησί είναι δραματική.

Η λάβα του ηφαιστείου κοκκινίζει τα πάντα και το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη (29.09.2021) έφτασε στον ωκεανό, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς, που τονίζουν ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο. Πλάνα που μεταδόθηκαν από περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο στα Κανάρια νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, δείχνουν την πυρακτωμένη λάβα να μπαίνει στο νερό, καθώς υψώνεται μεγάλη ποσότητα ατμού.

Αυτό όμως που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media είναι ένα στιγμιότυπο που δείχνει ένα σπίτι να έχει μείνει ως εκ θαύματος άθικτο. Πρόκειται για ένα σπίτι πάνω σε ένα βράχο στους πρόποδες του βουνού και η λάβα έχει κατακάψει τα πάντα περιμετρικά του. Μάλιστα στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα διεθνή πρακτορεία φαινόταν και ένας φοίνικας να έχει διασωθεί μπροστά στο σπίτι.

Οι εικόνες του σπιτιού έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ενός 80χρονου Δανού συνταξιούχου, η λάβα εν τέλει κατάπιε το σπίτι-σύμβολο. Όπως δήλωσε στην El Mundo, «όλα έχουν καταστραφεί. Έχουμε χάσει τα πάντα στο αγαπημένο μας νησί». «Είναι πολύ λυπηρό. Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε συντετριμμένοι» πρόσθεσε ο Ράινερ Κοκ.

La Palma ‘miracle house’ that escaped volcanic eruption is finally swallowed up by lava https://t.co/73GoS04n8D