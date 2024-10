Ισπανία: Εξοργιστικό βίντεο με 31χρονο να χαστουκίζει μωρό – Επιτέθηκε και σε άλλα δυο άτομα

Βίντεο που δείχνει έναν μετανάστη να χαστουκίζει ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους στην Ισπανία, προκαλεί το λιγότερο οργή.

Όπως φαίνεται και στα καρέ του βίντεο, ο 31χρονος μετανάστης πλησιάζει μια οικογένεια τουριστών, που έκανε βόλτα με το μωράκι τους στο καρότσι στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, και αρχίζει να ουρλιάζει με αποκορύφωμα να χτυπήσει στο πρόσωπο το μικρό παιδί.

Ο πατέρας του παιδιού, μετά το χαστούκι, πήρε την κόρη του που έκλαιγε στην αγκαλιά του, προτού απομακρυνθούν γρήγορα από τον άνδρα μαζί με τη μητέρα του κοριτσιού.

Το κοριτσάκι υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε έναν πεζόδρομο στον λόφο Montjuic της Βαρκελώνης, όπου βρίσκονται δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα όπως η Basilica de la Sagrada Familia.

Ο 31χρονος άνδρας, φέρεται να επιτέθηκε και σε άλλα δύο άτομα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πριν συλληφθεί από την αστυνομία την Κυριακή (06.10.2024), αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING:



Outrage in Spain after migrant slaps baby in a park in Barcelona.



The baby’s parents quickly left the scene, hoping the attacker wouldn’t follow the family.



Crime rates have sky-rocketed in Barcelona in recent years 🇪🇸 pic.twitter.com/U3Q0qtvpmQ