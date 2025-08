Ισπανία: Γιγαντιαία φωτιά κοντά στην Ταρίφα, μαζικές εκκενώσεις ξενοδοχείων και κάμπινγκ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην τουριστική περιοχή της Ταρίφα, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (05.08.2025) ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν σε εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων ατόμων από ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις. Πάνω από 5.000 οχήματα εγκατέλειψαν την περιοχή μέσα σε λίγες ώρες.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάμπινγκ στο όρος Λα Πένια και επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν συχνά στην περιοχή του Γιβραλτάρ στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σανθ, απομακρύνθηκαν τουρίστες από επτά ξενοδοχεία και δύο κατασκηνώσεις, ενώ περισσότερα από 5.000 οχήματα αποχώρησαν «σε χρόνο ρεκόρ».

Fire in La Peña, South Spain again, with strong levante winds. Looks like a Caravan exploded in a camping and then the fire extended quickly.@Plan_INFOCA #IFTarifa@E112Andalucia pic.twitter.com/Ro9u59f41u