Ισπανία: Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τη μάχη με τις πυρκαγιές

Στην Ισπανία, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται. Περισσότερα από 21 μέτωπα πυρκαγιών παρέμεναν ενεργά στη δυτική χώρα την Τετάρτη (20.08.2025), σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας Βιργινία Μπαρθόνες. Οι φωτιές αυτές, που έχουν χαρακτηριστεί επιπέδου 2, αποτελούν άμεση απειλή για τους κατοίκους.

Οι πυροσβέστες, με τη συνδρομή στρατιωτών και εναέριων μέσων, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στην Ισπανία, εναντίον των πυρκαγιών. «Οι θερμοκρασίες έχουν μειωθεί, όμως οι σφοδρές ριπές ανέμου συνεχίζουν να περιπλέκουν το έργο της κατάσβεσης και η έλλειψη βροχής δεν βοηθά, αν και ελπίζουμε σε βελτίωση τις επόμενες ημέρες», εξήγησε η Μπαρθόνες σε συνέντευξη Τύπου.

Μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν μέχρι το τέλος της ημέρας, με υψηλότερα επίπεδα υγρασίας που θα είναι πιο ευνοϊκά για την κατάσβεση. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης αύριο σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές.

Spanish military firefighters are battling wildfires across the regions of Extremadura, Galicia, and Castile and Leon, as authorities suspend rail services, close roads, and block a 50-kilometer stretch of the Camino de Santiago pilgrimage trail https://t.co/MD9deLo3kx pic.twitter.com/fN88FsYy3U — Reuters (@Reuters) August 20, 2025

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν μετά από ένα ακραίο κύμα καύσωνα διάρκειας 16 ημερών, στη διάρκεια του οποίου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C σε πολλές περιοχές. Ο αποπνικτικός καύσωνας συνέβαλε στο ξέσπασμα πολλών πυρκαγιών, οι οποίες προκάλεσαν την εκκένωση δεκάδων χωριών και στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερα άτομα.

Ένας ήδη ιστορικός απολογισμός

Σχεδόν 400.000 εκτάρια έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) — αριθμός που δεν έχει προηγούμενο και ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 306.000 εκταρίων το 2022.

Η σιδηροδρομική γραμμή Μαδρίτης–Γαλικίας, που είχε διακοπεί για αρκετές ημέρες λόγω των πυρκαγιών, αναμένεται να επαναλειτουργήσει εντός της ημέρας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Αν και πολλές φωτιές προκλήθηκαν από κεραυνούς κατά τη διάρκεια «ξηρών καταιγίδων», άλλες αποδίδονται σε εμπρησμό.