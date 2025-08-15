Ισπανία: Συνεχίζονται οι πυρκαγιές με 14 μεγάλα μέτωπα να τροφοδοτούνται από ιστορικό καύσωνα

Οι πυροσβέστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν την Παρασκευή (15.08.2025) τη μάχη τους με 14 μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία, υπό συνθήκες που οι αρχές χαρακτηρίζουν «δυσμενείς».

Ο ανθρώπινος απολογισμός από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχει φτάσει ήδη τους 7 νεκρούς, ενώ περισσότερα από 1 500 000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Για 12 συνεχόμενες ημέρες, ένας επίμονος καύσωνας σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους τροφοδοτεί τις φλόγες και δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X.

Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios.



El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego.



Gracias, siempre, a los que lucháis en primera línea para protegernos. https://t.co/gRnOA3nzF8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 15, 2025

Firefighters battle wildfires in Ourense, Zamora and Boca de Huérgano in northwestern Spain, as the country’s weather agency warns of extreme fire risk with temperatures nearing 40°C (104°F).#Spain #Wildfires pic.twitter.com/auktoZbCib — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2025

Ένα από τα πιο καταστροφικά καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών

Στη Γαλικία, μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στα βόρεια και δυτικά, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40°C στις βόρειες ακτές.

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε η Βιρτζίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Πίεση στα μέσα πυρόσβεσης σε όλη τη Νότια Ευρώπη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, που πλήττονται από παρόμοιες συνθήκες.

Η εταιρεία Avincis, ο μεγαλύτερος πάροχος εναέριων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι οι ώρες πτήσης για αποστολές πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.