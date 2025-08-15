Κόσμος

Ισπανία: Συνεχίζονται οι πυρκαγιές με 14 μεγάλα μέτωπα να τροφοδοτούνται από ιστορικό καύσωνα

Η χώρα βιώνει ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια των τελευταίων είκοσι ετών, με επτά νεκρούς και περισσότερα από 150.000 εκτάρια να έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες
Πυρκαγίες στην Ισπανία
Πυρκαγίες στην Ισπανία / REUTERS / Susana Vera

Οι πυροσβέστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν την Παρασκευή (15.08.2025) τη μάχη τους με 14 μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία, υπό συνθήκες που οι αρχές χαρακτηρίζουν «δυσμενείς».

Ο ανθρώπινος απολογισμός από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχει φτάσει ήδη τους 7 νεκρούς, ενώ περισσότερα από 1 500 000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Για 12 συνεχόμενες ημέρες, ένας επίμονος καύσωνας σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους τροφοδοτεί τις φλόγες και δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X.

 

Ένα από τα πιο καταστροφικά καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών

Στη Γαλικία, μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στα βόρεια και δυτικά, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40°C στις βόρειες ακτές.

Πυρκαγίες στην Ισπανία
Πυρκαγίες στην Ισπανία / REUTERS / Susana Vera
REUTERS
REUTERS / Susana Vera
REUTERS
REUTERS / Susana Vera
REUTERS
REUTERS / Susana Vera

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε η Βιρτζίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Πίεση στα μέσα πυρόσβεσης σε όλη τη Νότια Ευρώπη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, που πλήττονται από παρόμοιες συνθήκες.

Η εταιρεία Avincis, ο μεγαλύτερος πάροχος εναέριων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι οι ώρες πτήσης για αποστολές πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Η νοσταλγική σοβιετική πινελιά στο φούτερ «ΕΣΣΔ» του Λαβρόφ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε με φούτερ που έφερε τα γράμματα «CCCP», σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης, προκαλώντας σχόλια για τη σοβιετική νοσταλγία του Κρεμλίνου, σύμφωνα με ανάλυση του Politico
Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαβρόφ, στην αλάσκα
The Times: Στο τραπέζι «μοντέλο Δυτικής Όχθης» για την Ουκρανία λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα φέρεται να εξέτασαν ένα τέλος του πολέμου εμπνευσμένο από την ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη, σενάριο που διαψεύδεται έντονα από τον Λευκό Οίκο
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν 1
Newsit logo
Newsit logo