Ισπανία: Θάνατος και χάος στην πλημμυρισμένη Βαλένθια: «Ήμασταν παγιδευμένοι σαν ποντίκια, το νερό ήταν στα 3 μέτρα»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στις φονικές πλημμύρες στην Βαλένθια. Εικόνες αποκάλυψης στην Ισπανία από τις ξαφνικές, φονικές πλημμύρες που μετέτρεψαν ολόκληρους οικισμούς σε υδάτινους τόπους.

Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη Βαλένθια στη νοτιοανατολική Ισπανία έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές και έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 62 νεκρούς, ενώ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προσπάθειες διάσωσης και εντοπισμού αγνοουμένων.

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα social media έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα ή στις στέγες για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους και πόλεις στην περιοχή της Βαλένθια στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα, να εκτροχιαστεί ένα τρένο και να καταστραφούν σπίτια και κτίρια – με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περισσότερες ισχυρά φαινόμενα.

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί έλαβαν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε πλημμυρισμένες περιοχές ή αναζητούσαν αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας αναπτύχθηκαν στις κατεστραμμένες περιοχές.

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», δήλωσε ο Ricardo Gabaldon, δήμαρχος της Utiel, μιας πόλης στη Βαλένθια, στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE. Είπε ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη του.

«Ήμασταν παγιδευμένοι σαν αρουραίοι. Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», είπε.

Spanish firefighters rescue drivers from floodwaters after Spain’s meteorological agency put the Valencia region under the highest red alert for extreme rainfalls. https://t.co/1JXcRjwzcp pic.twitter.com/jw8AjSZkz9

Ένα ζευγάρι Βρετανών δήλωσε στο Sky News ότι είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους για σχεδόν 10 ώρες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.

Ο Vitalij Farafonov και η σύζυγός του επισκέπτονταν τη Βαλένθια για ένα καταφύγιο γιόγκα.

«Επικρατούσε χάος καθώς μετρήσαμε εννέα ή δέκα αναποδογυρισμένα φορτηγά σε ένα τμήμα μισού μιλίου του αυτοκινητόδρομου. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «Εμείς είμαστε οι τυχεροί».

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren’t rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB