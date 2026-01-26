Ισπανός σκιέρ σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στις γαλλικές Άλπεις

Ένας Ισπανός που έκανε σκι εκτός πίστας παρασύρθηκε σήμερα (26/01/2026) από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τίνιε στις γαλλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Ελικόπτερο με διασώστες έσπευσαν στο σημείο στις γαλλικές Άλπεις και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα που έκανε σκι χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.