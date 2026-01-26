Κόσμος

Ισπανός σκιέρ σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στις γαλλικές Άλπεις

Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία
Σκιέρ
Φωτογραφία αρχείου / BERGRETTUNG SALZBURG / Handout via REUTERS

Ένας Ισπανός που έκανε σκι εκτός πίστας παρασύρθηκε σήμερα (26/01/2026) από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τίνιε στις γαλλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Ελικόπτερο με διασώστες έσπευσαν στο σημείο στις γαλλικές Άλπεις και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα που έκανε σκι χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη: «Πρόκειται για τραγωδία – αποτέλεσμα εχθρικής αντίστασης Δημοκρατικών»
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά απαιτεί το τέλος της αντίστασης και του χάους»
Στέλεχος του Γραφείου Ποινικής Σύλληψης (BCA) επιμελείται το σημείο όπου ο Alex Pretti, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης που προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ενώ άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, στο Μινεάπολις
Πάνω από 20 οι νεκροί λόγω του πολικού ψύχους στις ΗΠΑ: Θερμοκρασίες ρεκόρ στους -45 βαθμούς, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές, στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση
Χιονοθύελλα
Newsit logo
Newsit logo