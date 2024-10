Ισραήλ: 1 νεκρός και 33 τραυματίες από το φορτηγό που έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τρομοκρατική επίθεση «βλέπει» η αστυνομία

Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά σε στρατιωτική βάση στον κόμβο Glilot το πρωί της Κυριακής (27.10.24), ανακοίνωσε το Ιατρικό Κέντρο Ichilov του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό με το φορτηγό που έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά σε στρατιωτική βάση που έχει την έδρα της η υπηρεσία πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση, αλλά ότι η έρευνα για το πιθανό κίνητρο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το φορτηγό έπεσε στη στάση λεωφορείου βόρεια του Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί.

Πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από το όχημα.

Σύμφωνα με λογαριασμούς στην πλατφόρμα Χ που πρόσκεινται στην παλαιστινιακή πλευρά, στο περιστατικό με το φορτηγό έχασαν τη ζωή τους 5 Ισραηλινοί στρατιώτες και έχουν τραυματιστεί 50 ακόμα.

BREAKING: 5 Israeli soldiers dead and 50 injured in Tel Aviv ramming attack.



A man from Qalansuwa, identified as Rami Nator, launched a truck-ramming assault close to a Mossad and Unit 8200 installation north of Tel Aviv.



The incident struck a gathering of both active and…