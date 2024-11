Ισραήλ: O επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας επισκέφθηκε ινκόγκνιτο την Τουρκία, αναφέρουν δημοσιεύματα

Ο Ρόνεν Μπαρ, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ, επισκέφθηκε υπό άκρα μυστικότητα την Τουρκία το Σάββατο (16.11.2024), για να συναντήσει τον Ιμπραήμ Καλίν, τον επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με αμερικανικά και ισραηλινά μέσα.

«O Ρόνεν Μπαρ επισκέφτηκε κρυφά την Τουρκία και συναντήθηκε με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας Ιμπραήμ Καλίν, αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Axios» για το ταξίδι του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο Ρόνεν Μπαρ συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, και τη πιθανότητα η Τουρκία να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, αναφέρει το άρθρο.

🚨🇮🇱🇹🇷The director of the Israeli Shin Bet intelligence agency Ronen Bar secretly visited Turkey on Saturday and met with Turkish intelligence chief Ibrahim Kalin, according to sources familiar with the matter

🧐Why it matters: The Shin Bet director discussed with his Turkish…