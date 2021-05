Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες περιλαμβάνονται σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην τραγωδία που συνέβη στο Όρος Μερόν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν αρκετοί Αμερικανοί πολίτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

«Η αμερικανική πρεσβεία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλοι Αμερικανοί πολίτες που έχουν επηρεαστεί και παρέχει κάθε δυνατή προξενική βοήθεια στους Αμερικανούς που έχουν πληγεί και τους οικείους της. Σε ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δεν έχουμε άλλα σχόλια».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες ότι προξενικοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη ήταν σε επικοινωνία με τέσσερις οικογένειες θυμάτων και ότι η πρεσβεία στην Αργεντινή είναι σε επαφή με μία οικογένεια.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο δύο Καναδών στην τραγωδία.

It was with great sadness that I learned of the death of two Canadians in this tragedy. Our hearts go out to their families and friends – we grieve with you, the people of Israel, and the Jewish community in Canada. Please read my full statement: https://t.co/PbgG3uwAYe