Ισραήλ: Αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο!

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο ο στρατός του Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους αλλά και να ανοίξουν καταφύγια στην περιοχή, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τις τελευταίες ημέρες, για μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση με την ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen TV, από το πλήγμα αυτό «σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκείνοι που βρίσκονταν» μέσα στο ισραηλινό άρμα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, ανέφεραν ότι «απάντησαν στα πυρά» μετά την εκτόξευση «πολλών αντιαρματικών πυραύλων» από τον Λίβανο, οι οποίοι στόχευαν μια στρατιωτική βάση και οχήματα του στρατού.

Στην αρχική ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε λόγο για τραυματίες, ζήτησε όμως από όσους ζουν σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να ανοίξουν τα καταφύγια για να προστατευθούν.

