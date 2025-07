Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τον Έλον Μασκ: «Χωρίς επιδοτήσεις θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του στην Νότια Αφρική»

Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι 2 άλλοτε καλοί φίλοι Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε το βράδυ της Δευτέρας (30.06.2025) το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) να εξετάσει το ενδεχόμενο να κόψει τις επιδοτήσεις των εταιρειών του μεγιστάνα της Tesla ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να αναφέρει πως ο Έλον Μασκ αν ξεμείνει από επιδοτήσεις θα «κλείσει το μαγαζί του» και θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην Αφρική.



«Ο Έλον μπορεί να λαμβάνει μακράν τις περισσότερες επιδοτήσεις από οποιοδήποτε ανθρώπινο ον στην ιστορία, και χωρίς επιδοτήσεις, ο Έλον θα πρέπει πιθανόν να κλείσει το μαγαζί και να επιστρέψει σπίτι στη Νότια Αφρική», έγραψε συγκεκριμένα.

«Τέλος οι εκτοξεύσεις Πυραύλων, οι Δορυφόροι ή η Παραγωγή Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και η χώρα μας θα εξοικονομήσει μια περιουσία. Μήπως θα πρέπει το DOGE να το δει καλά αυτό; Πολλά χρήματα θα εξοικονομηθούν!», συνέχισε.

Με τις 3 αναρτήσεις – «φωτιά», ο Έλον Μασκ αποφάσισε να δώσει συνέχεια στην κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν την νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Ρεπουμπλικανός.

Σε αυτές τις αναρτήσεις ο μεγιστάνας έβαλε στο στόχαστρο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέροντας πως θα αυξηθεί το χρέος σε επίπεδα ρεκόρ και πως υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα που να νοιάζεται τον λαό.

«Είναι προφανές με την παράλογη δαπάνη αυτού του νομοσχεδίου, που αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά ένα ρεκόρ 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ότι ζούμε σε μία μονοκομματική χώρα – το PORKY PIG PARTY!!», ανέφερε.

Με τον όρο «PORKY PIG PARTY», ο πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ θέλει να σχολιάσει πως το κόμμα του Τραμπ είναι «σπάταλο και άπληστο» και λειτουργεί εις βάρος του λαού.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!! Time for a new political party that actually cares about the people.

«Πώς μπορείτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Freedom Caucus αν ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΧΡΕΟΥΣ με τη μεγαλύτερη αύξηση ανώτατου ορίου χρέους στην ιστορία;».

Σε επόμενη ανάρτηση ο Έλον Μασκ μίλησε για την στάση που θα κρατήσει στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.