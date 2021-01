Ισραήλ: Απελάθηκε στην Αυστραλία πρώην δασκάλα – Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον 74 μαθητριών (pics, vid)

Στην απέλαση μιας πρώην διευθύντρια σχολείου που κατηγορείται για δεκάδες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης – ακόμη και για βιασμό- μαθητριών της, προχώρησε την Δευτέρα (25/1) το Ισραήλ. Μετά από μια εξαετή δικαστική διαμάχη, η υπερορθόδοξη εβραία Μάλκα Λάιφερ επιστρέφει στην Αυστραλία.

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η Μάλκα Λάιφερ επιβιβάστηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (25/1) σε πτήση για την Αυστραλία, ώρες προτού το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κλείσει στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας της Covid-19. «Επιβεβαιώνουμε την απέλαση», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε μήνυμά του στο WhatsApp.

Η Μάλκα Λάιφερ, μια Ισραηλινή, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητριών την περίοδο που εργαζόταν ως δασκάλα και διευθύντρια ενός υπερορθοδόξου σχολείου στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος 74 κοριτσιών.

Μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον της στην Αυστραλία το 2008, η Λάιφερ και η οικογένειά της μετέβησαν στο Ισραήλ και εγκαταστάθηκαν στον εβραϊκό οικισμό Εμανουέλ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

