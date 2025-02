Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε με φόρα και τραυμάτισε πεζούς – Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο η αστυνομία

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα 27/2/2025 όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο βόρειο Ισραήλ.

Η αστυνομία του Ισραήλ γνωστοποίησε το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε τους πεζούς, μιλώντας για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι πληροφορίες προς το παρόν παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς χρήστες του X/Twitter κάνουν λόγο και για επίθεση με μαχαίρι, εκτός από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς.

Suspected terrorist attack near Pardes Hanna (northern Israel, Haifa area).



At least 8 pedestrians were injured, some seriously, after car ramming and stabbing. Perpetrator has been neutralized. https://t.co/RzDgic8yY8