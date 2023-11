Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου διασκέδαζε με φίλους της στο μοιραίο φεστιβάλ Σουπερνόβα στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε στα χέρια της Χαμάς, αφού είχε δεχτεί μια σφαίρα στο πόδι.

Ο λόγος για την 21χρονη Μάγια Ρεγκέβ η οποία πλέον βρίσκεται στην αγκαλιά της οικογένειάς της στο Ισραήλ, καθώς ήταν μία από της ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς το βράδυ του Σαββάτου.

Η φωτογραφία της Μάγια να προχωρά με πατερίτσες και να συνοδεύεται από άνδρες της Χαμάς έκανε από το Σάββατο το γύρο του διαδικτύου. Λίγες ώρες μετά κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει την οικογένειά της να πέφτει στην αγκαλιά της, ενώ όπως έγινε γνωστό η κοπέλα υπεβλήθη σε εγχείρηση και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Μάγια επέστρεψε σε έμας και περιμένουμε το ίδιο να συμβεί με τον Ιτάι» ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια Ρεγκέβ. Ο Ιτάι είναι αδερφός της Μάγια, με τον οποίο βρισκόταν μαζί η 21χρονη στο φεστιβάλ Σουπερνόβα.

Μάλιστα, η Haaretz σημειώνει πως η συμφωνία της εκεχειρίας προβλέπει ότι τα αδέρφια που απελευθερώνονται δεν πρέπει να χωρίζονται. Ωστόσο, ο 18χρονος Ιτάι δεν επέστρεψε.

