Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου μετά την απόλυση Γκάλαντ – Συνθήματα και φωτιές στους δρόμους του Τελ Αβίβ

Μετά την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απολύσει τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ και σε ολόκληρο το Ισραήλ για να διαδηλώσουν.

Διαδηλώσεις κατά της απόλυσης του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, ξεκίνησαν στο Τελ Αβίβ, με διαδηλωτές να έχουν κλείσει την κυκλοφορία κεντρικών δρόμων. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την απόφασή του βράδυ της Τρίτης (05.11.2024).

Σύμφωνα με πλάνα από την πρωτεύουσα, πλήθος κόσμου φωνάζει συνθήματα και καίει αντικείμενα στη μέση λεωφόρων.

Η αστυνομία έχει στήσει οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ.

⚡️BREAKING: Following Netanyahu’s decision to dismiss Yoav Gallant, protesters are now gathering in the streets of Tel Aviv and across Israel.



Civil war?👀 pic.twitter.com/sRZXA26wA2