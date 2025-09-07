Ισραήλ: Drone των Χούθι χτύπησε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν – Τουλάχιστον 2 τραυματίες

Οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσαν έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ την Κυριακή (07.09.2025), με ένα από αυτά να χτυπά το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ και να τραυματίζει δύο άτομα, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό. Ήταν το τέταρτο drone που εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ από τους Χούθι μέσα σε μια ώρα, ενώ άλλα τρία αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Ένας εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αρχής Αεροδρομίων δήλωσε ότι το drone χτύπησε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ramon, μια σχετικά μικρή εγκατάσταση περίπου 18 χλμ. βόρεια του Εϊλάτ.

«Οι επιχειρήσεις έχουν σταματήσει και οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο Ραμόν έχουν ανασταλεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η αρχή εργάζεται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το drone έπληξε την περιοχή χωρίς να ενεργοποιήσει καμία σειρήνα προειδοποίησης. «Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Bίντεο που μεταδόθηκε στην ισραηλινή τηλεόραση και κοινοποιήθηκε στα social media, δείχνει μαύρο καπνό να υψώνεται από κτίριο εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραμόν κοντά στο Εϊλάτ, στο νότιο άκρο της χώρας, στην κορυφή του Κόλπου της Άκαμπα.

Η παραϊατρική υπηρεσία του Ισραήλ, Magen David Adom, δήλωσε ότι ένας 63χρονος άνδρας νοσηλεύεται με τραύματα από θραύσματα που προκλήθηκαν μετά την επίθεση, και μια 52χρονη γυναίκα νοσηλεύεται μετά από πτώση κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η αερολιμενική αρχή της χώρας δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος στο νότιο Ισραήλ έκλεισε μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου.

Η αρχή επιβεβαίωσε επίσης ότι οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο σταμάτησαν, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Το αεροδρόμιο Ραμόν λειτουργεί πλέον κανονικά, μετά από μία προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ. Η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.