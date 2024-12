Ισραήλ: Εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι στην Υεμένη

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν σήμερα (26.12.2024) πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων των σιιτών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμα 11.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο την ώρα που οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ, εξαπέλυαν σφοδρούς βομβαρδισμούς – με τον ίδιο να δηλώνει ότι τραυματίστηκαν δυο μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους που τον μετέφερε.

Ο Τέντρος Αντάνομ, είπε χαρακτηριστικά: «Την ώρα της επιβίβασης, το αεροδρόμιο δέχτηκε αεροπορική επίθεση. Δυο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον δυο άνθρωποι φαίνεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο αεροδρόμιο».

Φαίνεται ότι τα ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν χάος και πανικό στον κόσμο που βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Σανάα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον επικεφαλής του ΠΟΥ ο οποίος υποστήριξε ότι χτυπήθηκαν, τόσο ο πύργος ελέγχου, όσο και ο χώρος επιβίβασης.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στη δυτική ακτή και στην ενδοχώρα της Υεμένης», υπογράμμισε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν πως οι βομβαρδισμοί τους ήταν απάντηση στις «επανειλημμένες επιθέσεις» των σιιτών ανταρτών «κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του». Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς.

IDF: A short while ago, following the approval of operational plans by the Chief of the General Staff, the Minister of Defense, and the Prime Minister, IAF fighter jets conducted intelligence-based strikes on military targets belonging to the Houthi terrorist regime on the…

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «υποδομές που χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες» στο διεθνές αεροδρόμιο Σαναά στην πρωτεύουσα, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιζιάζ και στη Ρας Κανατίμπ και σε υποδομές στα λιμάνια Χοντέιντα, Σαλίδ και Ρας Κανατίμπ στην ακτή.

«Αυτές τις υποδομές χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων», τόνισε το Ισραήλ.