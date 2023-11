Μαίνεται ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που σήμερα (7.11.23) εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, καθώς συμπληρώθηκαν 30 ημέρες από την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στο Τείχος των Δακρύων στο Ισραήλ, τον ιερότερο τόπο λατρείας του ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ, άναψαν χθες 1.400 κεριά, κατά τη διάρκεια τελετής με παρόντα μέλη των οικογενειών θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς.

Στις 11 το πρωί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε ολόκληρο το Ισραήλ:

