Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, σκοτώθηκε και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε το βράδυ, σε επίθεση στο κέντρο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις Αρχές στο Τελ Αβίβ τα θύματα ήταν ξένοι τουρίστες και όπως έκανε γνωστό η Αστυνομία ένα όχημα έπεσε πάνω τους και τους παρέσυρε, στην οδό Κάουφμαν, τη μεγάλη παραλιακή λεωφόρο της πόλης του Ισραήλ.

#BREAKING Security cameras show the moment of the ramming attack in Tel Aviv boardwalk. All casualties are tourists pic.twitter.com/dYefAbxxoF