Ισραήλ: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – «Ποτάμι» οργής στις κηδείες των 12 παιδιών που σκοτώθηκαν από ρουκέτα

Ένα πένθιμο «ποτάμι» από χιλιάδες κόσμου που ξεχύλιζε από οργή και θρήνο, ξεχύθηκε σήμερα (28.07.2024) στο Majdal Shams στο βόρειο Ισραήλ για την κηδεία των 12 παιδιών που σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση ενώ έπαιζαν σε υπαίθριο χώρο.

Το Ισραήλ, που παραμένει μουδιασμένο από την επίθεση με ρουκέτα που έπληξε χθες γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από την οποία έχασαν τη ζωή τους12 παιδιά και νέοι, ορκίστηκε να προβεί σε βαριά αντίποινα.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ τη στιγμή που η παραστρατιωτική οργάνωση αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το πλήγμα αυτό ενώ ενισχύονται οι φόβοι για κλιμάκωση στην περιοχή.

Πολλοί ήταν αυτοί, από τους χιλιάδες συγκεντρωμένους στις κηδείες, οι οποίοι αποδοκίμασαν υπουργούς της κυβέρνησης που «τόλμησαν» να παραστούν.

Πλάνα που προβλήθηκαν από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πολλούς να διαμαρτύρονται για την παρουσία ισραηλινών υπουργών, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, στην κηδεία.

«Φύγε από εδώ, εγκληματία. Δεν σε θέλουμε στο Γκολάν», φώναξε ένας διαδηλωτής στον Smotrich.

Ο υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Idit Silman, ο υπουργός Οικονομίας Nir Barkat και ο υπουργός Ενέργειας Eli Cohen αντιμετώπισαν παρόμοιες διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ένα τοπικό Φόρουμ έστειλε επιστολή στους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης ζητώντας τους να μην παραστούν στην κηδεία.

«Μην έρθετε. Δεδομένης της ευαισθησίας της κατάστασης, σας ζητάμε να μην μετατρέψετε αυτή τη σφαγή σε πολιτικό γεγονός. Απαιτούμε μια ήσυχη θρησκευτική κηδεία σύμφωνα με τα έθιμα των Δρούζων», αναφέρεται στην επιστολή.

«Τώρα έρχεστε εδώ; Δέκα μήνες δεν ήρθατε!», φώναξε ένας άνδρας με στρατιωτική στολή προς τον υπουργό Στέγασης Νιρ Μπάρκατ και τον υπουργό Προστασίας Περιβάλλοντος Ιντίτ Σιλμάν, υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

