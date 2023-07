Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι.

Σύμφωνα με αναφορές ενός υγειονομικού, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί στο Τελ Αβίβ και ο φερόμενος δράστης είναι Παλαιστίνιος και εξουδετερώθηκε, ενώ άλλη πηγή αναφέρει πως πυροβολήθηκε και είναι νεκρός.

Στα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα φαίνεται κόσμος να προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 10 τραυματίες, ωστόσο το Ισραηλινό site haaretz.com κάνει λόγο για 5 τραυματίες. Τουλάχιστον μια γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Scene of ramming and shooting operation in “Tel Aviv”



10 israeli settlers wounded, some in critical condition



This is for Jenin pic.twitter.com/pCfIKbWgmw