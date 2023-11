Δύο έφηβοι από το Ισραήλ αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 50 μέρες που κρατούνταν αιχμάλωτοι των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα, ανακαλύπτοντας ότι ο πατέρας τους αγνοείται και η μητέρα τους είχε δολοφονηθεί.

Πρόκειται για τον 16χρονο Νόαμ και την 13χρονη Άλμα Oρ που απήχθησαν από το κιμπούτζ Be’eri του Ισραήλ κατά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Τα παιδιά υποδέχτηκαν οι παππούδες τους, οι οποίοι τους πληροφόρησαν ότι η μητέρα τους Γιονάτ είχε δολοφονηθεί και ότι ο πατέρας τους, Ντρόρ, παρέμενε αγνοούμενος.

Ο θείος του μίλησε στην Guardian περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν για την οικογένεια να τους ανακοινώσει τα νέα το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή τους

«Δυστυχώς, δεν γνώριζαν ότι η αδελφή μου, η μητέρα τους, δολοφονήθηκε», είπε. «Έρχονται να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για πρώτη φορά μετά από 50 ημέρες και η πρώτη είδηση που μαθαίνουν είναι ότι η μαμά τους δεν είναι πλέον ζωντανή. Νομίζω ότι ήταν πολύ τραυματικό, υπήρχαν πολλά δάκρυα, πολύς πόνος».

Ο ίδιος σημείωσε πως ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας γλίτωσε γιατί υπηρετούσε ως εθελοντής στον ισραηλινό στρατό.

Τα παιδιά περιέγραψαν όσα έζησαν, λέγοντας πως αρχικά είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο με τους γονείς τους μέσα στο σπίτι στο κιμπούτζ, όταν η Χαμάς έβαλε φωτιά στο σπίτι.

«Όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς έκαψαν το σπίτι τους για να τους αναγκάσουν να βγουν από το ασφαλές δωμάτιο, τα παιδιά πήδηξαν από το παράθυρο και προσπάθησαν να κρυφτούν σε διαφορετικό μέρος, όμως οι τρομοκράτες τα βρήκαν και τα πήγαν στη Γάζα με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο από το κιμπούτζ. Έβαλαν τον Νόαμ στο πορτμπαγκάζ και την ανιψιά μου στο μπροστινό μέρος μαζί με άλλους οκτώ τρομοκράτες της Χαμάς», είπε ο θείος τους.

