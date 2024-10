Ισραήλ: Η στιγμή που drone της Χεζμπολάχ χτυπά πεζογέφυρα στη Ναχαρίγια

Πάνω σε μια πεζογέφυρα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ναχαρίγια στο Ισραήλ έπεσε ένα drone της Χεζμπολάχ που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο.

Η στιγμή που το drone της Χεζμπολάχ πέφτει πάνω σε γέφυρα έχει καταγραφεί σε βίντεο. Το φορτωμένο με εκρηκτικά drone χτυπά τα καλώδια της πεζογέφυρας στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ναχαρίγια και μετά διαλύεται.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά θραύσματα έπεσαν βροχή στην περιοχή, προκαλώντας ελαφριές ζημιές σε βαγόνι τρένου.

New footage published by Army Radio shows the Hezbollah drone impact in Nahariya this morning.



The dashcam video shows the drone striking the cables of a pedestrian bridge at Nahariya’s train station.



No injuries were caused in the attack, but shrapnel rained down on ……… pic.twitter.com/XcIgjgP7RI