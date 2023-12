Το φως της δημοσιότητας «βλέπει» ένα νέο βίντεο από τα τούνελ της Γάζας, το οποίο τράβηξε ένας τρομοκράτης της Χαμάς την ώρα που αυτό πλημμυρίζει από θαλασσινό νερό. Πρόκειται για τη νέα επιχείρηση του Ισραήλ κατά των ισλαμιστών ώστε να τους καταστρέψουν τα κέντρα επιχειρήσεών τους.

Το Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρό του τα τούνελ της Χαμάς από την πρώτη στιγμή του πολέμου. Βίντεο με στρατιώτες των IDF να τοποθετούν αντλίες στην είσοδο ενός τούνελ για να το πλημμυρίσουν με θαλασσινό νερό είχαν βγει έως και 2 εβδομάδες πριν γίνει γνωστή η τακτική αυτή από ένα χθεσινό (5.12.2023) δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τα πλάνα που «είδαν» σήμερα το φως της δημοσιότητας απαθανατίστηκαν από έναν τρομοκράτη της Χαμάς, την ώρα που το νερό άρχισε να ρέει κατά πάνω του.

Η Χαμάς έχει δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο με τούνελ κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ έχει βάλει στόχο να το διαλύσει εντελώς. Γι’ αυτό και πολιόρκησε για πολλές ημέρες το νοσοκομείο Αλ Σίφα, επειδή ισχυριζόταν πως κάτω από αυτό κρύβονται τα περιβόητα τούνελ.

Τώρα, το Ισραήλ φέρεται να έχει κατασκευάσει τουλάχιστον 5 αντλίες θαλασσινού νερού κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι για να αντλήσει ολόκληρα γαλόνια και να πλημμυρίσει το δίκτυο των τούνελ της Χαμάς. Αυτές οι αντλίες μπορούν να μεταφέρουν χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είχε δηλώσει στις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την τακτική του Ισραήλ για τα τούνελ της Χαμάς ότι «χρειάζεται να βρούμε μια βιομηχανικού τύπου λύση» για αυτά.

