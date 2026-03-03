Ισραήλ: Η στιγμή που ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ο καμεραμάν του συλλαμβάνονται στο Τελ Αβίβ

Ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ένας κάμεραμαν συνελήφθησαν στο Τελ Αβίβ την ώρα που μετέδιδαν ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Ο δημοσιογράφος του CNN Turk Emrah Çakmak και ο κάμεραμαν Halil Kahraman έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή

Ο καμεραμάν σταμάτησε την κάμερα και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι δυο τους συνελήφθησαν.

İsrail’den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman’ın, başkent Tel Aviv’deki gelişmeleri aktarırken güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındığı anlar paylaşıldı.#cnntürk #emrahçakmak #halilkahraman #israil https://t.co/nMZgi3PsYJ pic.twitter.com/wq1k5oBQWK — Haberton (@haberton_com) March 3, 2026

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανεττίν Ντουράν ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση του ανταποκριτή του CNN Türk και του εικονολήπτη.