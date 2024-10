Ισραήλ: Η στιγμή που οι πιλότοι ετοιμάζονται για τις επιδρομές στο Ιράν – Οι στόχοι και οι φάσεις της επιχείρησης

Το Ισραήλ «τήρησε την υπόσχεση» που είχε δώσει για αντίποινα κατά του Ιράν και εξαπέλυσε τρεις αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.2024) με μαχητικά αεροσκάφη κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Μάλιστα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε πλάνα από τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15 και F-16, λίγο πριν απογειωθούν για να εκτελέσουν την αποστολή, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιήσει οι ισραηλινές δυνάμεις κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση που ονομάστηκε «Ημέρες Μετάνοιας» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς τύπου F-35, τα οποία έμειναν έξω από τον εναέριο χώρο του Ιράν και επικεντρώθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις: Τεχεράνη, Χουζεστάν και Ιλάμ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι: «Στις επιδρομές επλήγησαν εγκαταστάσεις κατασκευής των πυραύλων που το Ιράν εκτοξεύει κατά του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Οι πύραυλοι αυτοί αποτελούσαν απευθείας και άμεση απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ».

Οι στόχοι περιελάμβαναν εργοστάσια κατασκευής πυραύλων, εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, όλα μέρος του πυρήνα της βιομηχανίας όπλων του Ιράν.

Επίθεση σε τρία κύματα

Στο πρώτο κύμα, η επίθεση επικεντρώθηκε στα ιρανικά συστήματα αεράμυνας και τις εγκαταστάσεις ραντάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε εγκατάσταση ραντάρ στην περιοχή Sawida της νότιας Συρίας. Την ίδια ώρα, επιθέσεις αναφέρθηκαν και στο έδαφος του Ιράκ.

Στο δεύτερο και το τρίτο κύμα, η επίθεση επεκτάθηκε και σε άλλους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων πυραύλων και των εγκαταστάσεων παραγωγής UAV.

Μεταξύ των αναφερόμενων στόχων ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Αλί στην Τεχεράνη, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης ως στρατιωτική βάση, αν και το Ιράν το αρνείται. Η επίθεση διήρκεσε αρκετές ώρες λόγω του γεωγραφικού μεγέθους της χώρας και της ευρείας εξάπλωσης των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα, η πολυπλοκότητα της επιχείρησης και η γεωγραφική διασπορά των στόχων καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση του ακριβούς μεγέθους της ζημιάς.

Σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, μία από τις τοποθεσίες που στοχοποιήθηκαν στις νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ ήταν ένα σύστημα αεράμυνας S-300 του διεθνούς αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί κοντά στην Τεχεράνη.

Επίσης, στοχοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις βάσεις πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ενώ ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν επίσης τη μυστική στρατιωτική βάση Parchin στα περίχωρα της Τεχεράνης, τα περισσότερα όμως καταρρίφθηκαν.