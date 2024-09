Ισραήλ: Η τραγική σέλφι λίγα λεπτά πριν την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο φεστιβάλ Nova

Με τις ρουκέτες να έχουν ξεκινήσει να πέφτουν «βροχή» πάνω από τα κεφάλια τους, 11 νέοι που βρίσκονταν στο φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, πόζαραν ανέμελα για μία selfie μη γνωρίζοντας την θανατηφόρα επίθεση που δέχονταν από τη Χαμάς.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς σε φεστιβάλ στο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 1200 άνθρωποι και περισσότεροι από 240 άνθρωποι έγιναν όμηροι της οργάνωσης. Ανάμεσα στους επισκέπτες της γιορτής ήταν και μία ομάδα νέων που έβγαλαν μία φωτογραφία στην οποία φαίνονται χαμογελαστοί και σε καλή διάθεση λίγο πριν…την καταστροφή.

Η selfie αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Surviving October 7th: We Will Dance Again» (Επιβιώνοντας από την 7η Οκτωβρίου: Θα χορέψουμε ξανά) το οποίο θα προβληθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 και περιγράφει λεπτομερώς την πλήρη ιστορία του τι συνέβη στους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ μουσικής Nova.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Ισραηλινού σκηνοθέτη, Yariv Mozer, το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί σχεδόν εξ ολοκλήρου υλικό που τραβήχτηκε από τους νέους στο φεστιβάλ αλλά και βίντεο που τράβηξαν οι μαχητές της Χαμάς από την επίθεση. Ο σκηνοθέτης έλαβε αποκλειστική άδεια για να πάει στην τοποθεσία που έγινε το Nova μόλις 24 ώρες μετά τις επιθέσεις.

Η εικόνα τραβήχτηκε από μια ομάδα νέων στην οποία περιλαμβανόταν η 21χρονη Halely Ben Tzion η οποία δεν είχε πει στους γονείς της ότι θα πήγαινε στο πάρτι καθώς έφυγε κρυφά από το σπίτι της στις 6 Οκτωβρίου.

Ήταν φίλη με τον 22χρονο Aner Shapiro, έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ήταν καλός φίλος και με τον Hersh Goldberg-Polin, του οποίου η σορός βρέθηκε μαζί με άλλες 5 την 1η Σεπτεμβρίου 2024. Και οι δύο νεαροί ποζάρουν χαρούμενα στην φωτογραφία.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς, στην αρχή, κανείς δεν ανησύχησε όταν άρχισαν οι επιθέσεις με τις ρουκέτες. Στη σκηνή ήταν η Βρετανοϊσραηλινή Noa Beer, ένας 29χρονος πράκτορας κρατήσεων που είχε φέρει έναν DJ στο rave από την Ουγγαρία, ενώ τριγύρω φαίνεται πλήθος κόσμου να χορεύει και να περνά καλά.

Στην αρχή, πολλοί από τους θαμώνες του πάρτι υπέθεσαν ότι ήταν πυροτεχνήματα. Η Noa Beer έδωσε εντολή στον DJ να σταματήσει το σετ του και άρπαξε ένα μικρόφωνο για να φωνάξει «Κόκκινη ειδοποίηση». Το πάρτι τελείωσε και ο κόσμος άρχισε να φεύγει.

Εν αγνοία των θαυμαστών του φεστιβάλ, τρομοκράτες της Χαμάς «μπούκαραν» στα σύνορα του Ισραήλ σε πολλά σημεία και κατευθύνονταν προς το μέρος τους από πολλές κατευθύνσεις.

Η εισβολή της Χαμάς σήμανε και την επίσημη έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ που έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων Παλαιστινίων και Ισραηλινών.