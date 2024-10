Ισραήλ: «Η Χεζμπολάχ δεν έχει ηγεσία – Ο διάδοχος του Νασράλα πιθανότατα εξουδετερώθηκε»

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ επισκέφτηκε σήμερα (08.10.2024) την βόρεια διοίκηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων (IDF) και μίλησε στα στελέχη για την πορεία των επιχειρήσεων στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Γκάλαντ αναφέρθηκε στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην Βηρυτό την τελευταία εβδομάδα, ενώ δήλωσε ότι «ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ πιθανότατα είναι νεκρός».

«Η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση χωρίς ηγέτη, ο Χασάν Νασράλα εξαλείφθηκε, ο αντικαταστάτης του, Χασέμ Σαφιεντίν πιθανότατα εξουδετερώθηκε επίσης. Αυτό έχει δραματική επίδραση σε όλα όσα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανείς να πάρει αποφάσεις, κανείς να δράσει», είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στο προσωπικό των IDF.

Defense Minister Yoav Gallant says senior Hezbollah official Hashem Safieddine, who was in line to replace the terror group’s assassinated leader Hassan Nasrallah, was likely killed in last week’s strike in Beirut.



“Hezbollah is an organization without a leader, Nasrallah was… pic.twitter.com/QCr7WXXIBb