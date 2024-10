Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ ήθελε νέα «7η Οκτωβρίου» και εισβολή στη Γαλιλαία

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα (01.10.2024) ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομές στο νότιο Λίβανο ανακάλυψαν λεπτομερή σχέδια της Χεζμπολάχ που αφορούσαν εισβολή στο Ισραήλ και επιθέσεις ακριβώς όπως έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι αποκάλυψε ότι οι δυνάμεις των IDF εντόπισε τούνελ και αποθήκες πυρομαχικών της Χεζμπολάχ, όπου βρέθηκαν σημαντικές πληροφορίες για το σχέδιο «Κατάκτηση της Γαλιλαίας» τις σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, που προέβλεπαν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.

Ειδικότερα, δεκάδες παρόμοιες επιδρομές είχαν ανακαλύψει λεπτομερή σχέδια εισβολής στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ και επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τα ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν κάτω από σπίτια σε χωριά στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια των επιδρομών θα παρουσιαστούν στη διεθνή κοινότητα, τόνισε ο Χαγκάρι, δείχνοντας βίντεο από κάμερες σώματος που φέρουν Ισραηλινοί στρατιώτες και χάρτες της περιοχής.

Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari as he reveals Hezbollah’s plan to “Conquer the Galilee” and commit another October 7-style massacre: pic.twitter.com/4AdYsoJDLv

In just a few hours of operations against Hezbollah in southern Lebanon, the brave soldiers of the IDF have discovered several munition stocks and terror tunnels embedded in and under civilian areas – as this footage shows.



Israel will continue to work defiantly and… pic.twitter.com/CpcUwp9kWA