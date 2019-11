Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες πολέμου – Για πολλές ρουκέτες από πλευράς Παλαιστινίων κάνει λόγο ο στρατός

«Εκτοξεύθηκε μεγάλος αριθμός ρουκετών προς το Ισραήλ», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόνρικους και πρόσθεσε ότι γίνονται προετοιμασίες για «πολλές ημέρες» εχθροπραξιών.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε πολλές πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, καθώς και στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ, κατά τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος επιβεβαίωσε μια πληροφορία που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Η ΕΕ από την μεριά της απηύθυνε έκκληση για «άμεση και πλήρη» αποκλιμάκωση μετά την όξυνση της έντασης. Σε μια ανησυχητική απάντηση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να διαρκέσουν.

«Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για κλιμάκωση, όμως θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας», τόνισε ο Νετανιάχου μιλώντας σε δημοσιογράφους από το γενικό επιτελείο του στρατού.

Μια δήλωση που ίσως προμηνύει νέα εκατόμβη με πτώματα Παλαιστινίων.

«Αυτό ίσως πάρει χρόνο. Αυτό που χρειάζεται είναι αντοχή και ψυχραιμία», πρόσθεσε.

View of major road in Israel as Palestinian rocket fired from Gaza lands amid the ongoing traffic and explodes at intersection. pic.twitter.com/D0fYOg8lQU

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) 12 Νοεμβρίου 2019