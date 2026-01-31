Ισραήλ και ΗΠΑ αρνουνται κάθε πιθανή εμπλοκή στις φονικές εκρήξεις στο Ιράν

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο 31.01.2026 σε κτίριο στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Μπαντάρ Αμπάς που έγινε η έκρηξη είναι ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στο νότιο Ιράν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Παράλληλα, η πόλη αποτελεί και σημαντική βάση του ιρανικού πολεμικού ναυτικού.

Τα αίτια της έκρηξης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε ένα μικρό κορίτσι 4 ετών, στο Ιράν δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το κρατικά προσκείμενο πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσε φήμες που κυκλοφορούσαν για ώρες και ανέφεραν ότι είχε δολοφονηθεί ο ταξίαρχος Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα social media δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Όπως έγινε γνωστό, έκρηξη σε κτίριο σημειώθηκε και στην πόλη Αχβάζ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια τετραμελής οικογένεια με τις πληροφορίες από το Ιράν να κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, μετά από πρόσφατες προειδοποιήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Φωτογραφίες και βίντεο του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δημοσίευσε σήμερα Σάββατο το καθεστώς της Τεχεράνης προκειμένου να διαψεύσει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ.

ΗΠΑ και Ισραήλ αποστασιοποιούνται από τις εκρήξεις

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η έκρηξη δεν σχετίζεται με καμία στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ούτε το Ισραήλ εμπλέκεται στο περιστατικό.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars το Σάββατο δείχνει ότι η έκρηξη κατέστρεψε τους τέσσερις χαμηλότερους ορόφους ενός εννιαώροφου κτιρίου στο Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ένα κορίτσι 4 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ 14 άτομα τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις άμεσης βοήθειας.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ότι όλοι οι κάτοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

Μεγάλη έκρηξη είχε σημειωθεί και τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς.