Μπορεί το Ισραήλ να αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη για την φονική επίθεση σε προάστιο της Βηρυτού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς, με κυριότερη αυτή του «υπαρχηγού» της οργάνωσης Σάλεχ αλ Αρούρι, όμως στέλνει το μήνυμα πως όσοι μετείχαν στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου «υπέγραψαν την θανατική τους καταδίκη».

Μάλιστα αυτό το μήνυμα του Ισραήλ προς την Χαμάς δεν το στέλνει κάποιος «τυχαίος», αλλά ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, της περίφημης Μοσάντ.

Συγκεκριμένα ο Νταβίντι Μπαρνέα δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 3/1/2024, ότι η υπηρεσία του θα «κάνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με οποιουσδήποτε εμπλέκονται στην φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

«Σήμερα, βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου. Και η Μοσάντ, σήμερα, όπως εδώ και 50 χρόνια, έχει δεσμευτεί να κάνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δολοφόνους που εισήλθαν από την άκρη της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και με τους σχεδιαστές και τους χορηγούς τους», είπε ο Μπαρνέα.

