Ισραήλ: «Μπλόκο» στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από εκατοντάδες μαθητές – Στους δρόμους για ομήρους και ειρηνευτική συμφωνία

Κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους» - Μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους
Ισραηλινοί μαθητές στους δρόμους της διαμαρτυρίας
Ισραηλινοί μαθητές στους δρόμους της διαμαρτυρίας

Τους δρόμους της διαμαρτυρίας αντί τα σχολικά θρανία, επέλεξαν σήμερα (01.09.2025) χιλιάδες μαθητές του Ισραήλ ενώνοντας τις φωνές τους αξιώνοντας την απελευθέρωση των ομήρων και μια συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Εκατοντάδες μαθητές απέκλεισαν διασταύρωση κεντρικής λεωφόρου στο βόρειο τμήμα της χώρας ζητώντας μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται σ’ αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet.

Μερικοί μαθητές κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους».

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε σήμερα για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια μαθητές στο Ισραήλ μετά τις θερινές διακοπές.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους σε διαμαρτυρία για τις μάχες στη λωρίδα της Γάζας που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

 

Μαθητές απέκλεισαν επίσης τις εισόδους των σχολείων τους, μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι μαθητές 17 σχολείων στο κεντρικό Ισραήλ μετέχουν στην κινητοποίηση.

Η Haaretz ανέφερε ότι περίπου 100 εκπρόσωποι των μαθητών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, θέατρο πολυάριθμων συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών αφότου 1.250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 άλλοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αποφασίσαμε να απεργήσουμε για να δείξουμε αλληλεγγύη με τους ομήρους επειδή είναι Ισραηλινοί – όπως εμείς», δήλωσε στη Haaretz ο Ανόχ Κοέν, μαθητής της Τρίτης Λυκείου.

«Την ίδια αλληλεγγύη που σύντομα θα μας επιτρέψει να αφιερώσουμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας στο κράτος».

