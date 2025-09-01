Ισραήλ: «Μπλόκο» στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από εκατοντάδες μαθητές – Στους δρόμους για ομήρους και ειρηνευτική συμφωνία

Τους δρόμους της διαμαρτυρίας αντί τα σχολικά θρανία, επέλεξαν σήμερα (01.09.2025) χιλιάδες μαθητές του Ισραήλ ενώνοντας τις φωνές τους αξιώνοντας την απελευθέρωση των ομήρων και μια συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Εκατοντάδες μαθητές απέκλεισαν διασταύρωση κεντρικής λεωφόρου στο βόρειο τμήμα της χώρας ζητώντας μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται σ’ αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικοί μαθητές κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους».

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε σήμερα για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια μαθητές στο Ισραήλ μετά τις θερινές διακοπές.

“לא נלמד לחיות עם זה” – שורת הפגנות והשבתות הבוקר בכ-70 תיכונים ברחבי הארץ ביוזמת תלמידים גיבורים, במחאה על הפקרת החטופים ובדרישה להחזיר את כולם ולסיים את המלחמה.

במהלך הלילה ננעלו 17 בתי ספר בת”א, ר”ג, גבעתיים בת ים. מעל המנעולים נכתב: “47 חטופים וחטופה עדיין בעזה. לא נלמד לחיות… pic.twitter.com/EfDf1YxuHT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 1, 2025

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους σε διαμαρτυρία για τις μάχες στη λωρίδα της Γάζας που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

¹⁴הפגנות והשבתות התיכוניסטים למען החטופים –

המוני בני נוער מפגינים כעת מול משרד החינוך ברחוב השלושה בתל אביב, במחאה נגד הפקרת החטופים

״בלי החטופים – אין לימודים!״

צילום ודיווח: טל א.מ pic.twitter.com/esVhGF2qIs September 1, 2025

Μαθητές απέκλεισαν επίσης τις εισόδους των σχολείων τους, μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι μαθητές 17 σχολείων στο κεντρικό Ισραήλ μετέχουν στην κινητοποίηση.

⁴הפגנות והשבתות התיכוניסטים למען החטופים – תלמידי תלמה ילין חסמו את רחוב כצנלסון בגבעתיים

קרדיט צילום: זוהר גולדמן pic.twitter.com/0acFkz0mQM September 1, 2025

Η Haaretz ανέφερε ότι περίπου 100 εκπρόσωποι των μαθητών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, θέατρο πολυάριθμων συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών αφότου 1.250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 άλλοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αποφασίσαμε να απεργήσουμε για να δείξουμε αλληλεγγύη με τους ομήρους επειδή είναι Ισραηλινοί – όπως εμείς», δήλωσε στη Haaretz ο Ανόχ Κοέν, μαθητής της Τρίτης Λυκείου.

«Την ίδια αλληλεγγύη που σύντομα θα μας επιτρέψει να αφιερώσουμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας στο κράτος».