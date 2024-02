Ισραήλ: «Νετανιάχου παραιτήσου» φωνάζουν χιλιάδες διαδηλωτές – Εικόνες «πρωτοφανών» επεισοδίων στο Τελ Αβίβ

Την παραίτηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και πρόωρες εκλογές ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές που κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους του Τελ Αβίβ.

Χιλιάδες εξοργισμένοι διαδηλωτές, απαίτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συγκρουόμενοι με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Τελ Αβίβ.

Τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα, πυροδότησαν ακόμα πιο σκληρές εικόνες.

Διαδηλωτές έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με την αστυνομία και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Πάνω από 20 άτομα συνελήφθησαν.

Κάμερα κινητού καταγράφει έφιππο αστυνομικό να χτυπά με μαστίγιο διαδηλωτή στο κεφάλι.

«Πολλοί άνθρωποι είναι νεκροί και από τις δύο πλευρές», υποστήριξε διαδηλωτής, επαναλαμβάνοντας τα πάγια αιτήματα της νέας διαμαρτυρίας για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

Δείτε βίντεο που ανέβασαν χρήστες του Χ (πρώην Twitter) από τα σοβαρά επεισόδια στο Τελ Αβίβ:

The police violence against anti-government protestors last night in Tel Aviv was horrifying, and is in stark contrast to the policing of settler violence and far-right protestors preventing humanitarian aid reaching Gaza. https://t.co/HTVjRuOiCF

🇮🇱👎#Israel. #TelAviv.

🥷The people went out to protest, demanding the resignation of #Netanyahu and negotiations on the release of the hostages.

👮‍♂️The police sent mounted units against the protesters .

🥊They hit accurately and hard, according to European standards. pic.twitter.com/bWV6pL9riD