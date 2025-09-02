Ισραήλ: Ο στρατός φοβάται αποδυνάμωση των εφέδρων εν μέσω κρίσης εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση Νετανιάχου

Περισσότεροι από 60.000 έφεδροι αναμένεται να επιστρέψουν, την Τρίτη (02.09.2025), στις στρατιωτικές τους βάσεις στο Ισραήλ, μετά από νέα διαταγή επιστράτευσης για την επόμενη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι περισσότεροι έχουν ήδη υπηρετήσει εκατοντάδες ημέρες από τις 7 Οκτωβρίου και τώρα καλούνται να παραμείνουν για τρεις επιπλέον μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα ανάλογα με την εξέλιξη των μαχών. Μέρος των δυνάμεων θα αναπτυχθεί εκ νέου στη Δυτική Όχθη και στο βόρειο Ισραήλ ώστε να αποφορτιστούν οι μόνιμοι στρατιώτες, όπως γράφει η Haaretz.

Πολλοί από τους εφέδρους που μίλησαν στην εφημερίδα περιγράφουν αυτή την επιστράτευση ως την πιο εξαντλητική από την αρχή του πολέμου. Ορισμένοι παραδέχονται ότι δεν πιστεύουν πλέον στους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση του Ισραήλ στην Γάζα και καταγγέλλουν μια επιχείρηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που, κατά την άποψή τους, δεν θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων. «Δεν θυμάμαι ξανά τόσο βαρύ κλίμα. Ακόμα και οι διοικητές γνωρίζουν ότι πάμε σε έναν πόλεμο που ούτε ο ίδιος ο στρατός θέλει», δηλώνει ένας από αυτούς.

Αμφιβολίες που διαπερνούν τον στρατό

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματικούς, η κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον στρατό και την κυβέρνηση επεκτείνεται σε όλες τις μονάδες. Οι διοικητές των εφέδρων έχουν λάβει οδηγία να ακούν τους στρατιώτες και να τους δίνουν χώρο να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Παρά τις συζητήσεις, πολλοί θεωρούν ότι η κατάληψη της Γάζας δεν θα αλλάξει την κατάσταση των ομήρων.

Κάποιοι έφεδροι έχουν ήδη ζητήσει να μην συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα επιστράτευση, ενώ άλλοι αρνούνται να παρατείνουν την υπηρεσία τους. «Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους και στο τέλος γίνεται μια λίστα με το ποιοι θα παρουσιαστούν πραγματικά», εξηγεί ένας στρατιώτης στην Haaretz. Σε ορισμένες ταξιαρχίες, το ένα τέταρτο των δυνάμεων αποτελείται από ενισχύσεις που χαρακτηρίζονται σχεδόν ως «μισθοφόροι», δυσκολεύοντας την εσωτερική οργάνωση.

Ένας στρατός υπό οργανωτική πίεση

Ο στρατός αναγνωρίζει αυτές τις δυσκολίες. Οι διοικητές πρέπει να επαναφέρουν τους ενισχυτικούς στρατιώτες στις αρχικές τους μονάδες, μια δύσκολη διαδικασία καθώς η μαζική επιστράτευση ταξιαρχιών προκαλεί γενικευμένη αναστάτωση. «Κάθε εκπαιδευμένος στρατιώτης είναι ένας πολύτιμος πόρος που κανείς δεν θέλει να χάσει», τονίζει ένας αξιωματικός.

Σύμφωνα με την Haaretz, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ είχε προσπαθήσει να αποφύγει μια τόσο μεγάλης κλίμακας επιστράτευση, προτείνοντας εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια. Όμως οι εισηγήσεις του απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, εμβαθύνοντας το χάσμα ανάμεσα στον στρατό και την πολιτική ηγεσία.