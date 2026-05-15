Ο Λίβανος ζητά εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για την εκεχειρία με το Ισραήλ και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος υποδέχθηκε θετικά την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ κατά 45 ημέρες, μετά τις επαφές που είχαν λιβανέζοι και ισραηλινοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα όμως, ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης, καθώς και αμερικανικές εγγυήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση της λιβανέζικης αντιπροσωπείας, που δημοσιοποιήθηκε από την προεδρία της χώρας, επισημαίνεται ότι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός και η εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ασφαλείας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ προσφέρουν «ζωτική ανάσα» στους πολίτες, ενισχύουν τους κρατικούς θεσμούς και δημιουργούν προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Ωστόσο, η λιβανέζικη πλευρά τονίζει ότι, ώστε να μην επαναληφθούν «οι αποτυχίες προηγούμενων συμφωνιών», απαιτείται μια σταδιακή και επαληθεύσιμη διαδικασία εφαρμογής με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξαπέλυσε αιχμές κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι οδήγησε τη χώρα σε έναν νέο «ανεύθυνο» πόλεμο.

Μιλώντας σε εκδήλωση μη κυβερνητικής οργάνωσης, υποστήριξε ότι πρέπει να σταματήσουν οι «ανεύθυνες περιπέτειες που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα ή σχεδιασμούς», ενώ υπογράμμισε πως μόνο ο λιβανέζικος στρατός θα πρέπει να διαθέτει οπλισμό στη χώρα.

Παράλληλα, κάλεσε τις αραβικές χώρες αλλά και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Την ίδια ημέρα, η ένταση στον νότιο Λίβανο συνεχίστηκε, καθώς τρεις διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Χαρούφ, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας. Ένας ακόμη διασώστης τραυματίστηκε σοβαρά.

Λίγο αργότερα, νέο ισραηλινό πλήγμα έπληξε κτίριο στην πόλη της Τύρου, αφού προηγουμένως είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για τμήμα της περιοχής.