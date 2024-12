Ισραήλ: Τα βίντεο από το 48ωρο σφυροκόπημα στα όπλα του Άσαντ στη Συρία

Πλάνα από την 48ωρη εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον του στρατού του πρώην καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ (IDF), υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψε προηγμένα όπλα προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια εχθρικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης και της Χεζμπολάχ.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησαν πάνω από 350 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, την οποία ονόμασαν «Βέλος Μπασάν», από το βιβλικό όνομα της περιοχής στα Υψίπεδα του Γκολάν και τη νότια Συρία.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι: «Έπληξε τα περισσότερα από τα αποθέματα στρατηγικών όπλων στη Συρία». Ο στρατός εκτιμά ότι κατέστρεψε το «70-80% των στρατηγικών όπλων του καθεστώτος Άσαντ».

Τα κύματα αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της IAF (αεροπορία) έπληξαν συριακά συστήματα αεράμυνας, αεροπορικές βάσεις, αποθήκες όπλων και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στη Δαμασκό, τη Χομς, το Ταρτούς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα, όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

The IDF releases footage from its 48-hour bombing campaign against the former Assad regime’s military, destroying advanced weaponry Israel fears could fall into the hands of hostile elements including Hezbollah.



