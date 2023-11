Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν αυτό που άφησαν πίσω τους οι τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου όταν δολοφόνησαν αθώους πολίτες στο νότιο Ισραήλ. Οι μακελάρηδες της Χαμάς χτύπησαν σε διαφορετικά σημεία την ίδια ώρα πνίγοντας στο αίμα το Ισραήλ και δολοφονώντας πάνω από 1500 αμάχους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά.

Η σελίδα που δημιουργήθηκε περιέχει την απόλυτη φρίκη καθώς σε αυτή έχουν συγκεντρωθεί όλα τα ντοκουμέντα της σφαγής από τους τρομοκράτες της Χαμάς στο νεανικό φεστιβάλ αλλά και στα κιμπούτς που ανυποψίαστες οικογένειες ξεκληρίστηκαν από τους φανατικούς.

Την σελίδα έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θέλει μεγάλη δύναμη για να παρακολουθήσει κανείς τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά είναι ακόμα πιο σπαρακτικό για τα θύματα και τις οικογένειες αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων», αναφέρει μεταξύ άλλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΛΙΝΚ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Το site ονομάζεται hamas-massacre.net

Viewer discretion advised: some of you may have seen clips and images of the horrific war crimes committed by Hamas on October 7th.



A new website archives all of this footage.



We know it’s difficult to watch, but it is even more heart wrenching for the victims and the…