Ιστορίες από την κόλαση: «Στέρησε» το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς από τον αδερφό του Άσαντ και έμεινε 21 χρόνια στη φυλακή

Κάποιες ιστορίες είναι παλιές και κάποιες άλλες έγραψαν μόλις χθες (09/12/24) τον επίλογό τους στην Συρία της δυναστείας των Άσαντ.

Ο Αντνάν Κασάρ, έκανε το λάθος να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1993 και πέρασε 21 χρόνια στη φυλακή, όπου μαστιγωνόταν σχεδόν καθημερινά επειδή «στέρησε» το μετάλλιο από τον μεγαλύτερο αδελφό του μέχρι προχθές πρωθυπουργού της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, του Μπάσελ. Αποφυλακίστηκε το 2014.

Adnan Kassar was released after spending 21 years in jail for beating Basel Al-Assad in an equestrian competition. pic.twitter.com/D4vVwsRQUe

Adnan Kassar, a Syrian horse riding champion and leader of the Syrian equestrian team, who came from an aristocratic family in Damascus, was imprisoned for 21 years simply for beating the president’s son in an equestrian competition. Even after the president’s son died less than… pic.twitter.com/PD9sPxaFTL