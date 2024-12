Ιστορική στιγμή στη Νότια Κορέα: «Ναι» από το κοινοβούλιο στην καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σουκ

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας τάχθηκε σήμερα, Σάββατο (14.12.24) υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του προέδρου της Νότιας Κορέας και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος, σε μία διαδικασία που ξεκίνησε μετά την απόπειρα της επιβολής του στρατιωτικού νόμου.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Εθνοσυνέλευση εν αναμονή της ψηφοφορίας ξέσπασαν σε επευφημίες με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν εκεί.

Πλέον τίθεται σε αναστολή η άσκηση των καθηκόντων του Γιουν, έως ότου το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει ότι επικυρώνει ή όχι την καθαίρεσή του. Γι’ αυτό θα χρειαστούν 180 ημέρες. Στο ενδιάμεσο, ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου.

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώσει την αποπομπή του, ο Γιουν θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος στην ιστορία της Νότιας Κορέας που έχει αυτή την τύχη, μετά την Παρκ Γκιουν-χιέ το 2017.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Νότιας Κορέας βγήκαν από νωρίς στους δρόμους απαιτώντας από το κοινοβούλιο να παύσει τον πρόεδρο της χώρας, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις, με αίτημα τα μέλη της νοτιοκορεάτικης εθνικής αντιπροσωπείας να πουν «ναι» στη δεύτερη προσπάθεια της αντιπολίτευσης για την καθαίρεση του προέδρου, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

